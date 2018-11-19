Başbakan Erhürman, Klasik Otomobil Rallicileri kabul etti

KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 8’inci Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi katılımcıları bugün devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti.

Bu sabah Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret eden Klasik Otomobil Ralliciler öğleden sonra da Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edildi.

Başbakan Erhürman kabulde, “Gerek Almanya gerekse Türkiye’den ekiplerin gelmesi bizim açımızdan önemlidir. Uluslararası alanda ülkemizin sesinin duyulması ve tanıtımı açısından bu organizasyonların önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Özellikle belirlemiş olduğunuz ralli güzergahı ülkemizin güzelliklerini sergileyen bir güzergahtır” dedi.

Erhürman, hayatın önemli bir kısmının sosyal medya üzerinde yaşandığı bir çağda, araçların kullandığı rotanın güzelliklerinin sosyal medyada paylaşılmasının dahi turizm alanındaki tanıtım faaliyetlerine kıyasla çok önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Klasik otomobil rallilerinin kurallarının küçük ülkelerdeki halka mesaj verdiğini dile getiren Erhürman, bu rallide en hızlı hedefe ulaşan değil, kurallara en iyi uyan ve hızını ona göre ayarlayanların kazandığını anımsattı.

Erhürman “Maalesef trafik kazalarında çok sayıda insanımızı kaybettik. Bu klasik otomobil rallisinin her iki açıdan da işlevi olduğuna inanıyorum. Öte yandan klasik otomobillerin bizlere sunduğu görsel ziyafet için de sizlere teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe katılan ve etkinlikte emeği geçenleri bir kez daha kutlarım”.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Argun Paralik dekendilerine verilen maddi, manevi desteğe teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. Yıl kutlamaları çerçevesinde Ada’ya gelen araçlarla ile ilgili bilgi de veren Paralik, önümüzdeki yıl daha büyük bir etkinlik yapmayı arzuladıklarını söyledi.

BRT