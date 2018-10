Başbakan Erhürman: Paylaşmayı becermek her iki tarafa da kazandırır

Başbakan Tufan Erhürman Guterres'in açıklamalarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Adanın etrafındaki doğal kaynaklardan her iki toplum da faydalanmalı ve bu kaynaklar gerginlik gerekçesi değil, karşılıklı kabul edilebilir ve kapsamlı bir çözüm için güçlü bir teşvik unsuru teşkil etmeli diyor Guterres.

Bu kaynaklar her iki tarafın da üzerinde hak sahibi olduğu, dolayısıyla paylaşılması gereken ortak varlıklar. Gerginlik her iki tarafa da kaybettirir, paylaşmayı becermek ise her iki tarafa da kazandırır."