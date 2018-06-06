Başbakan Erhürman: Yargı yıpratılmaya çalışılıyor

Başbakan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV ’ye konuk olarak, ülke gündemini değerlendirdi. Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Erhürman önemli açıklamalarda bulundu.

POLİSİN EN TEMEL SORUNU…

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede yıllardır reformların yapılmadığına dikkati çekerek, bazı reformların kaçınılmaz olduğunu söyledi. . Polis içerisinde çok ciddi sorunlar olduğunun sorulması üzerine Başbakan “Hiç bir kurum için memleketin halinden daha fazla bir beklenti olamaz”dedi.

Polisin en temel sorununun personel yetersizliği olduğunu kaydeden Başbakan Tufan Erhürman, polisin özel güvenliğe vereceği eğitimlerin bir an önce başlamasını istediklerini vurguladı.

DÖVİZ KRİZİ

Dövizde yaşanan yükseliş nedeniyle bir takım önlemler alındığını kaydenden Başbakan tufan Erhürman, okullarda, sütte ve akaryakıtta bir takım önlemler alındığını ifade etti. 5 özel okulun tamamen Türk Lirası’na geçtiğini belirten Başbakan Erhürman, “Dövizin yükselmesi karşısında yapabileceklerimiz sınırlı, KKTC maliyesinin dar olanakları çerçevesinde alınabilecek önlemleri aldık” dedi.

KAMU REFORMU

Kamu Reformu konusunda da açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, yaz aylarında bu konuda meclisn çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Erhürman yapısal reformları yapmadığımız takdirde daha çok fırtınalar kopacağı uyarısında bulundu.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

Genç işsizlik oranlarının yüzde 18’e ulaştığını aktaran Başbakan Tufan Erhürman, buna ragmen Turizm Sektöründe %20 oranında yerli işgücünün olduğuna dikkat çekerek, gençlerin bu sektöre yönelmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

HÜKÜMET ÇALIŞMALARI

Başbakan Tufan Erhürman dört partili koalisyonun yaşadığı sürecin zorladığını vurgulayarak, Mayıs ayına kadar bütün giderleri kendi iç kaynaklarımızla yaptık, önümüzde birikine sorunları biliyorsunuz bunları aşmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi.

SPOR

Başbakan Tufan Erhürman, sporda şiddete karşı olma vurgusu yaptı. Erhürman , “Son günlerde futbol sahalarında ve spor salonlarında çıkan olayları üzüntüyle izliyorum. Sporda arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha fazla insanımızın spor yapmasını, lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, elit sporcuların tespit edilip desteklenmesini sağlamak için geliştirdiğimiz projeyi uygulamaya geçiriyoruz. Ama hepsinden önemlisi ülkemizde spor kültürünün yerleşmesini sağlamak. Spor aracılığıyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumaya çalışırken sporun şiddetin yaygınlaşmasının bir aracı haline getirilmesini kabul etmemiz mümkün değil!” dedi

Başbakan şöyle devam etti: “Bu ülkede başbakanlık bütçesinden en çok para çıkan alan spordur.Çocuklarımız spor salonlarındaki şiddetle yüz yüze kalıyor”

ENERJİ

Enerji konusuna da değinen Başbakan Erhürman, enterkonnekte sisteme geçmeyi istediklerini vurgulayarak, özellikle sanayi üreticisinin rahatlatılacağını kaydetti. Başbakan: “bugüne kadar bu kadar açık bir şekilde biz bu sistemi istiyoruz denmedi” dedi

YARGI

Başbakan Tufan Erhürman geçtiğimiz gün dokunulmazlık tartışmaları sırasında Mecliste yargıya ve savcılığa karşı yapılan söylemlerden rahatsız olduğunu vurgulayarak: “Yargı yıpratılmaya çalışılıyor” dedi.

Erhürman şöyle devam etti: “Meclisteki milletvekillerinin yargı hakkında söyledikleri bir yargıcın istifasından daha fazla yıpratıcıdır, Bu topluma her kim ki senden bir şey olmaz mesajı verir ondan bir şey olmaz Ezberlerden kurtulmamız lazım.” dedi.

KAMU

Kamuda verimsiz bir dağılım olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman yüzde 40 memurun verimli çalışabildiğini, geçici ve sözleşmeli personelin nasıl verimli hale getirileceği konusunda çalışmaların başlatıldığını açıkladı.