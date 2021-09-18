Başbakan Ersan Saner Adana’ya gitti

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18/09/2021

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Başbakan Ersan Saner Adana’ya gitti

Başbakan Ersan Saner, Adana, İskenderun ve Ankara’da temaslar yapmak üzere bugün Adana’ya gitti…

Saner,  Adana Valisi Sayın Süleyman Elban, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve diğer yetkililer tarafından karşılandı...

Saner, temaslarına önce Adana ile başlayacak.

Adana’da sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek olan Saner, yarın ayrıca İskenderun’a geçecek.

İSKENDERUN TEMASLARI

İskenderun’da ulaşım ve lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulunacak olan Saner, ekonomik kuruluşlar ve muharip derneklerle görüşmeler yapacak.

Başbakan Ersan Saner, 20 Eylül Pazartesi Günü ise Adana’dan Ankara’ya geçerek, temaslarını sürdürecek.

FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞME

Başbakan Ersan Saner, Pazartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde görüşme gerçekleştirecek.

18/09/2021 17:52
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TAGS: Ersan Saner, Adana
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