Başbakan Ersan Saner, Akbulut için Büyükelçilik’te açılan taziye defterini imzaladı

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15/04/2021

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Başbakan Ersan Saner, Akbulut için Büyükelçilik’te açılan taziye defterini imzaladı

Başbakan Ersan Saner dün vefat eden  TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yıldırım Akbulut için, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.  Bu amaçla Meclis  Başkanı Sennaroğlu ile birlikte Büyükelçiliğe giden Başbakan Ersan Saner’i  Büyükelçi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Başbakan Ersan Saner  taziye defterine şunları yazdı:

“Uzun siyaset ve devlet hayatında Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli hizmetlerde bulunan, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasına her zaman destek veren eski İçişleri Bakanı, Başbakan ve TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut’a Allahtan rahmet, tüm kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”

 

15/04/2021 20:53
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