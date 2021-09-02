Başbakan Ersan Saner, Daü Per-Sen’i Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, DAÜ Per- Sen Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ Per- Sen Başkanı Erdal Altun yönetsel personelin kadro ve çalışma tüzüğünün 20 yıldır değiştirilememesi nedeniyle personel ve kadrolarda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını ve mevcut tüzüğün Üniversitenin ihtiyaçlarına cevap veremediğini kaydederek Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar Kurulu’nun bir çalışma yaparak sorunun çözülmesi yönünde adım attığını belirtti.

Altun Başbakan Ersan Saner’e DAÜ’ye gösterdiği ilgi ve Bakanlar Kurulu’na da tüzüğün geçmesinde verdikleri destek için teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner ise, DAÜ gibi ülkenin önemli bir üniversitesinin çalışanlarına dönük yapılan iyileştirmenin kendileri için de önemli olduğuna vurgu yaparak ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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02/09/2021 14:35