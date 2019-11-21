Başbakan Ersin Tatar Berlin'de Yapılacak 3'lü Görüşmeyi Yorumladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrasında parti liderleri açıklama yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, görüşlerini yinelediklerini söyleyerek, görüşmenin gayrıresmi bir görüşme olduğunu, siyasi eşitlik noktasında birtakım sıkıntılar olduğunu gördüğünü aktardı.

Tatar, şimdilik garantörler konusunun konuşulmayacağını fakat sonraki görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununda merkezde olacak şekilde görüşmelerin ilerlemesi taraftarı olduklarını belirtti.

“BM parametrelerinde birtakım sıkıntılar olabilir fakat Kıbrıs Türkü’nün ne düşündüğü önemlidir” diyen Tatar, referans noktalarında anlaşma olması durumunda federasyon konusunun görüşülebileceğini söyledi.

Anastasiadis’in kabul ettiği noktanın, 7 yıl öncesine götürdüğünü savunan Tatar, “eğer bir şeyler görüşülecekse her şey masada olmalıdır” dedi.

Kıbrıs Türkünün düşündüklerini yansıttıklarını söyleyen Tatar,“Biz halkın genel görüşünü yansıtıyoruz, Sayın Akıncı da kendi görüşünü aktarıyor, aldığı yetkiye dayanarak bunu yaptığını söylüyor.” dedi.

(BRT)

21/11/2019 13:01