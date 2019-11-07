Başbakan Ersin Tatar İstanbul’a Gitti

Bu sabah saat 05.00’te KKTC’den ayrılan Başbakan Tatar, İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunacak.

İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi’nin 38’inci İstanbul Kitap Fuarı’nda yer alan standını ziyaret edecek olan Tatar, daha sonra çeşitli basın kuruluşlarına demeçler verecek.

Tatar, 5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği’ne katılacak; Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından bu yıl 12’ncisi verilen Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında kendisine verilen Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü’nü alacak.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından bu gecenin geç saatlerinde İstanbul’dan yurda dönecek.

07/11/2019 10:36