Başbakan Ersin Tatar: Yatırımlara takoz konmaması gerek

Başbakan Tatar, "Bazı büyük yatırımcılar bakanlık koridorlarında, meclis koridorlarında ne zaman yatırım yapabileceklerini soruyor, hatta yalvarır hale geliyorlar" dedi.

Başbakan Ersin Tatar ülkede yatırım yapmaya hevesli saygın kurumlar bulunduğunu dile getirerek bazı büyük yatırımcıların bakanlık koridorlarında meclis koridorlarında ne zaman yatırım yapabileceklerini sorduğunu, yalvarır hale geldiğini söyledi.

Yatırımlara takoz konmaması gerektiğini söyleyen Başbakan Tatar, izin iptal ve devriyle ilgili çok spekülasyonlar yaşandığını ifade ederek, bunun sadece bakanın yetkisinde olmasının yaratacağı sıkıntılara değindi.

Tatar şartlar arasında 5 yıldızlık 500 yataklı otel olması gibi kurallar bulunduğuna da işaret etti.

Başbakan Tatar elbette uygun görülmezse Bakanlar Kurulu’nun ilgili başvuruya onay vermek durumunda olmadığını belirtti.

Kara paranın aklanmasına hiçbir biçimde izin verilmeyeceğini dile getiren Başbakan Tatar bunu önlemek için yasaların mevcut olduğunu söyledi.

21/10/2019 13:56