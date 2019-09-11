Başbakan Ersin Tatar, Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul ederek Tokyo Olimpiyat yolunda başarılar diledi.

Başarılarla gururumuz oldun

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde konuşan Başbakan Ersin Tatar, Yiğitcan’ın disiplinli çalışmalarla tüm Kıbrıs Türk halkının gururu olduğunu dile getirerek “Uluslararası alanda gösterdiğiniz başarılar önemli. Başarıların devamı için disiplin ve hırsla çalışmalarınızı takip ediyorum. Elde edilen başarılar bizler için çok önemlidir. Uluslararası alanda elde ettiğiniz başarılarla gururumuz oldunuz” dedi.

Gençlere hedef oluyor

Başbakan Ersin Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nun elde ettiği başarıların diğer gençlere hedef olduğunu kaydederek “ Ambargolar altında olan bir ülkede, yaşayan gençlerimiz için bu başarılar büyük hedefler ortaya koymaktadır. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Tokyo Olimpitaylarına hazırlanıyoruz

Kabulde konuşan Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu ise 2017 Yılında Londra’da dünya şampoiyonasına katıldıklarını ve kürsüde yeraldıklarını hatırlatarak 20-25 gün sonra Tokyo Olimpiyatları için çok önemli bir yarışmaya katılacaklarını söyledi.

Başarabilirsek gurur duyarım

Hekimoğlu “hedefimiz Tokyo Olimpiyatlarına gidebilmek ve orada kürsüye çıkabilmek. Bunu başarabilirsek bundan büyük gurur duyarım” dedi.

Kıbrıs Türk Halkını temsil etmekten büyük gurur duyuyorum

Yiğitcan Hekimoğlu Kıbrıs Türk Halkını Uluslararası alanda temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek destekleri için Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Kabulde Yiğitcan Hekimoğlu, 2017 Yılında Londra’da Dünya Şampiyonasında ünlü atlet Usian Bold ile koştuğu yarışta verdiği asker pozu ile çekilen fotoğrafını hediye etti.