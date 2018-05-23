Başbakan: EURO‘ya geçiş kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Bloomberg HT'deki Finans Merkezi programına konuk oldu.

"Erhürman TL'deki değer kaybının KKTC'de 'tsunami etkisi' yarattığını, KKTC'de Dövizin günlük hayat içerisinde kullanımın son derece yaygın olduğunu belirterek "özellikle İngiliz sterlininin kullanımı son derece yaygın. Ev kirasından okul fiyatlarına kadar herşey döviz üzerinden özellikle İngiliz sterliniyle yapılıyor. Döviz günlük hayatta çok fazla kullanıldığından bizde ciddi etki yaratıyor. "

Başbakan Erhürman sorulan sorular üzerine şunları ifade etti :

“KKTC’nde sürekli olarak Türk Lirası’ndan vazgeçerseniz ve şu para birimine geçersiniz , işte o zaman ekonomik sıkıntılardan kurtulursunuz diyen bir görüş var. Benim dün basın toplantısında yapmış olduğum açıklamada her türlü alternatifin masamızda dememin sebebi, yeni herhangi bir görüşü kesinlikle dışlıyorum veya ön yargılı bir şekilde reddediyor değiliz babında ifade edilmiştir. Tüm alternatifleri görüşeceğiz ve sonuçlarını da paylaşacağız dedim. Ama maalesef görüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti’ndeki basında duyabildiğim kadarıyla bu sanki de biz KKTC olarak TL. kullanımından vazgeçiyoruz da EURO’ya geçiyoruz diye alınan bir karar olarak yansıtıldı. Hiç böyle bir şey ifade etmedim; kaldı ki buradaki uzmanların çoğunun ortak görüşü eğer EURO’ya geçilirse T.C’nin buraya kaynak aktaran yegane ülke olması nedeniyle T.C aktarımı T.L üzerinden olduğu takdirde EURO’daki veya dolardaki yükselme o bize aktarılan kaynağın değerini düşürecek ve dolayısıyla bir açık ortaya çıkacak. Bu durumda EURO‘ya geçiş de kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor.

Ama biz KKTC hükümeti olarak ciddi sıkıntı içerisinde olan halkımıza karşı sorumluluğumuz mevcuttur ve tüm ihtimalleri masaya koyup o ihtimallere ilişkin sonuçları halkımıza açıklamak görevimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu şunu çok iyi biliyor ki, TL.’nin değer kaybı Türkiye Cumhuriyeti’nde 3 birimlik bir sorun yaratıyorsa KKTC ekonomisi üzerinde 30 birimlik bir sorun yaratıyor. Bu yüzden de gerçekten T.C ile daha yakından çalışma ihtiyacı içerisindeyiz ve bunu da zaten yapıyoruz. Bu konuda T.C Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Recep Akdağ’a özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum. Her türlü ihtiyacımızda zaten çok hızlı bir şekilde temas kurabiliyoruz ve bu sorunlarımızı T.C yetkilileri ile paylaşıyoruz.”

"EN AZ HASARLA ATLATMANIN YOLLARINI BULACAĞIZ"

Başbakan Tufan Erhürman, döviz kurundaki yükselişle ortaya çıkan sıkıntılı dönemden en az hasarla nasıl çıkılabileceğininin yollarını bulacaklarını söyledi.

Erhürman, “Halk bilsin ki, hiçbir şekilde bu olayların karşısında aciz ve çaresiz kalmayacağız. İnsanlarımızın alım gücü mümkün olduğunca korunsun diye bunlara müdahale edeceğiz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs TV’de yayınlanan Markaj programında döviz kurundaki artış karşısında hükümetin izleyeceği tavra ilişkin Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Erhürman, döviz kurlarındaki artışla ortaya çıkan durumla ilgili hükümetin gecesini, gündüzüne katarak çalıştığını anlattı.

Konuya ilişkin bütün kesimlerle görüşülmekte olduğunu belirten Başbakan Erhürman, bu sıkıntılı dönemden en az hasarla nasıl çıkılabileceğininin yollarını bulacaklarını söyledi.

Erhürman, bu süreçten nasıl çıkılabileceğinin değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, döviz kurundaki yükselişle birlikte ortaya çıkan duruma müdahale edeceklerini vurguladı.

Bu arada Başbakan Tufan Erhürman, bloomberg’e yaptığı açıklamada dövizdeki artışı değelendirdi.

Erhürman, kur sabitlemesinin gündemlerinde olduğunu belirterek, tüm ihtimallerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eruo’ya geçileceğine dair bir açıklaması olmadığını da dile getiren Erhürman, “Eruo’ya geçiş bizim için doğru olacak gibi görünmüyor”dedi.

Erhürman, TL’nin değer kaybının Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’den 10 kat fazla etkilediğini de söyledi.