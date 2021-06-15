Başbakan: Eylülde yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar sürüyor

Başbakan Ersan Saner ülkedeki aşılamayla eğitimde ve turizmdeki açılımlarla ilgili bilgi verdi.

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15/06/2021

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Başbakan: Eylülde yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner bugün haftalık olağan görüşmede bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner ülkedeki aşılamayla eğitimde ve turizmdeki açılımlarla ilgili bilgi verdi.

Saner, “Eylülde yüz yüze eğitimin başlaması için her türlü çalışmamız devam etmektedir” diyen Saner, hem turizm hem eğitim için başarının sırrının aşı olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner, bir soruyu yanıtlarken yeni hastane için arazinin iki ay önce Türkiye’ye devredildiğini belirterek, 15 Kasım’da hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini açıkladı.

15/06/2021 16:14
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TAGS: eğitim, başbakan
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