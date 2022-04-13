Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da temaslarda bulunuyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Ankara'daki temasları sürüyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, TC-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, üye MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ve bazı Ak Parti ile MHP Milletvekilleri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Milletvekilleri İsmail Kaya, Metin Gündoğdu, Tamer Dağlı, Eyüp Özsoy, Abdullah Güler, Şamil Ayrım, Feyzi Berdibek, Nevzat Şatıroğlu katıldı.

Toplantıda, TC-KKTC İlişkileri, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler, enerji konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ışığında, Kıbrıs'ın önemine vurgu yapıldı.

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13/04/2022 22:16