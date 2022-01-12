Başbakan Faiz Sucuoğlu, Fuat Oktay ile görüştü
12/01/2022
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları çerçevesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasında gerçekleşen görüşme tamamlandı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası, Fuat Oktay, konuğu Faiz Sucuoğlu'nu, kapıya kadar uğurladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme sonrası Külliye'den ayrıldı. Sucuoğlu, saat 14.00 saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek