Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim manifestosunu çalıştay ile masaya yatırdı

Ulusal Birlik Partisi, 23 Ocak’ta yapılacak genel seçimlerde tek başına iktidar yolunu açacak seçim manifestosunu, Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekili adayları, ilçe başkanları, parti meclisi üyeleri ve çeşitli başlıklarda uzmanların hazır bulunduğu geniş katılımlı çalıştay ile masaya yatırdı.

“ Tek Başına İktidar Yolunda SEÇİM 2022 MANİFESTO ÇALIŞITAYI”adıyla düzenlenen toplantıda, adaylara manifestonun detayları başlıklar halinde anlatılırken, uzmanların görüşleri paylaşıldı.

İçinden geçtiğimiz süreç dikkate alınarak, ekonomi ve mali konulara ağırlık verilen manifestonun tüm detayları, görüşler alındıktan sonra, önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşılacak…

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının basına açık olan bölümünde, katılımcılara hitap ederken, önemli mesajlar verdi.

Başbakan Sucuoğlu, siyasi istikrar ve özellikle ekonomik istikrar için KKTC'nin artık tek partili bir hükümete ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu da ancak UBP'nin tek başına iktidar olmasıyla mümkündür” dedi.

Ziyaret edilen tüm bölgelerde halkın büyük ilgisiyle ile karşılaştıklarını kaydeden Başbakan “İKTİDAR BİZİM İŞİMİZ, İKTİDAR UBP’NİN İŞİDİR” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, dövizin düşmeye başlaması ile marketlerdeki fiyatların da bir an önce aşağıya çekilmesi gerektiği uyarısını yineleyerek, bazı firmaların fiyatlarını aşağıya çektiğini, bunun diğer firmalara da örnek olması gerektiğini vurguladı.

Muhalefet partilerinin çok şeyler beklediğini ama bu beklentilerin rüyalarında bile gerçekleşmeyeceğini söyleyen Başbakan, “Muhalefet maaşların ödenememesini, 13. maaşların ödenememesini bekliyor ama, hem maaşlar hem de 13. maaşlar ödeniyor. Sayın Maliye Bakanımız da işte burada…” dedi.

Başbakan, “Muhalefet bozar, biz düzeltiriz. Muhalefet batırır biz ayağa kaldırırız” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk Halkının ekonomik kalkınmasının UBP için en önemli konu olduğunu vurgularken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin yanında olmasının, kendilerine büyük güç verdiğini kaydetti.

“Anavatan Türkiye ile KKTC iki ayrı devlet ama tek millettir” diyen Başbakan, Türkiye ile tam bir uyun içinde olduklarını, bunun devam edeceğini belirtti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bu ülkenin ve halkın UBP ye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz zaten açık ara birinci parti olduğumuzu biliyoruz. Bizim hedefimiz tek başına iktidardır” dedi.

UBP’den başka partiye çok sayıda kişinin geçtiği yönünde haberler çıktığını, ancak bunların gerçeği yansıtmadığını da vurgulayan Başbakan, “Bize olan katılımlar gerçek katılımlardır. Aklın yolu zaten UBP’ye katılmaktır, UBP ile iktidara, tek başına iktidara yürümektir” diye ekledi.

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25/12/2021 20:06