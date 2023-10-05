Başbakan, Girne Antik Liman için devreye girdi

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05/10/2023

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Başbakan, Girne Antik Liman için devreye girdi

Haber Kıbrıs-Özel

Başbakan Ünal Üstel, bakanlarla birlikte bugün Antik Liman esnafı ile görüştü

Girne Antik Limanda, yol projesinin değişimi, metrekare azalması, şemsiye uygulaması, kredi ve hibe konusunda gerekenin yapılmadığını belirten esnaf boykot kararı almıştı.

Başbakan Dt. Ünal Üstel , Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün Antik Limanı ziyaret ederek, esnafla görüştü.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da görüşmede yer aldı.

Esnafı dinleyen Üstel’in sorunlara çözüm için gerekeni yapacağını ifade ettiği öğrenildi.

Esnafın da Başbakan’ın ziyaretinden ve konuya müdahil olmasından memnuniyet duyduğu ifade edildi.

05/10/2023 17:31
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TAGS: Başbakan, Girne Antik Liman için devreye girdi
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