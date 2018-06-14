Başbakan: Hükümette çatlak görüntüsü yaratmak isteyenler var

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan nisap sorunu tartışmalarına Başbakan Tufan Erhürman’dan açıklama geldi..

Erhürman, hükümette çatlak görüntüsü yaratmak isteyenlerin olduğunu ve bu düzeyin kendisini üzdüğünü söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Eşinin sağlık sorunları dolayısıyla yurt dışında olduğu için Meclis çalışmalarına katılamayan Sayın Angolemli’nin Meclis’te bulunamamasını “koltuk isteği”ne bağlayarak akılları sıra hükümette çatlak görüntüsü yaratmak isteyenler çıktı. Başka bir söz kullanmak istemiyorum ama bu “düzey” beni gerçekten üzüyor…”