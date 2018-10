Başbakan Lurucina'da

Başbakan Tufan Erhürman 12. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 'na katılarak sevginin, güzelliğin ve üretimin başkenti gibi olan Lurucina'da bulunmaktan ve halkla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Erhürman konusmasında şunlari ifade etti : " Kuzey Kıbrıs'ın başkentinden yola çıkarak bugün sevginin, dostluğun, kardeşliğin başkentine geldik.

Bu köye her geldigimde daha yolun başında sevgi ve güzelllik çemberi ile karşılanıyoruz. Bu her zaman yüreğimizde kelebekler uçuşturuyor ve bu köyden her ayrıldığımızda bu motivasyonla işlerimize bir o kadar daha 4 elle sarılıyoruz.

Bu yüzden iyi ki Lurucinalılar bu sevgi ve umutla varlar ve sizler var oldukça bizler de hep birlikte varolacağız."