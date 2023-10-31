Başbakan Rishi Sunak açıkladı: Yapay zeka İngiltere'de hayata entegre edildi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zeka teknolojisinin sağlık, eğitim ve güvenlik gibi birçok alanda hayata entegre edildiğini açıkladı. Sunak "Yapay zeka gibi bir teknoloji, ister sağlık ister eğitim alanında olsun, hayatlarımızı daha iyi hale getirme potansiyeline sahipse, bunun değerlendirmemiz gereken bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zekanın eğitimden, sağlığa hatta halkın güvenliği için emniyet birimlerine kadar entegre edildiğini açıkladı.

"DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKEN BİR FIRSAT"

Sunak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Teknoloji yanlısı olduğum için özür dilemiyorum. Yapay zeka gibi bir teknoloji, ister sağlık ister eğitim alanında olsun, hayatlarımızı daha iyi hale getirme potansiyeline sahipse, bunun değerlendirmemiz gereken bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ



Sunak, İngiltere'de öğretmenlerin artık ders planlarken veya sınav hazırlarken yapay zekadan yararlanacağını duyurdu.



Belirli öğretim kaynaklarından eğitilen yapay zeka, artık öğretmenlerin derslerini planlayacak ve sınav soruları hazırlayabilecek.



Yapılan duyuruda şimdiden öğretmenler tarafından 5 binin üzerinde sınav ve derrs planının oluşturulduğu kaydedildi.

KANSER TEŞHİSİNDE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ



İngiltere'de Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Steve Barclay, akciğer kanserinin daha hızlı ve daha doğru teşhis edilmesine yardımcı olmak için daha ileri yapay zeka teknolojisini kullanıma sunduklarını duyurdu.



Yapay zekanın felçli hataların tedavi sürecini yarıya indireceği ve doktorların beyin taramalarını analiz etmelerine yardımcı olacağı belirtildi.



Öte yandan hastaneye kabul ile tedavi arasındaki süreyi bir saatten fazla azaltmak ve böylece personel zamanından tasarruf ederken hastaların da iyileşmesini hızlandırmak için yapay zekadan faydalanacağını aktaredı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ



İngiltere polisi artık suçla mücadele etmek, suçluları yakalamak ve halkı korumak için yüz tanıma gibi yenilikçi teknolojileri kullanıyor.



Polis, Mayıs 2024'e kadar yapay zeka destekli geriye dönük yüz tanıma kullanılarak yapılan aramaların sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.



YAPAY ZEKA GÜVENLİK ZİRVESİ DÜZENLENECEK



Başbakan Rishi Sunak, X platformunda yaptığı açıklamada, "Yarın dünyanın ilk yapay zeka Güvenlik Zirvesine ev sahipliği yapacağız.



Birleşik Krallık yapay zekanın geliştirilmesine öncülük ederken, bunu doğru şekilde yapacağımızdan ve hepimizi güvende tutmak için en gelişmiş korumaları geliştireceğimizden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullanarak küresel yapay zeka zirvesi için duyuru