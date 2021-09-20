Başbakan Saner Anadolu Ajansı'na gündemi değerlendirdi

Başbakanı Ersan Saner, “Göreve geldiğimiz Haziran ayında ülkeyi şantiyeye çevireceğiz söylemimiz anavatan Türkiye ile imzaladığımız ekonomik ve iş birliği protokolleriyle gerçek olmuş bulunmaktadır" dedi.

Başbakan Saner, hükümete gelir gelmez anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 yılında ekonomik ve iş birliğiyle ilgili çalışmalar başlattıklarını, hem ekonomik iş birliği protokolleri, hem de göreve gelir gelmez dört ayrı konuda protokol imzalayarak işe koyulmuş olduklarını söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'da bulunan Başbakan Saner, AA muhabirine gündemi değerlendirdi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ekonomik ve iş birliği çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Saner, imzalanan dört ayrı protokolün üniversiteler ve belediyeler arası işbirlikleri, kara yollarının yapılmasından alt yapı çalışmalarına kadar farklı konuları kapsadığını söyledi.

İmzaladıkları bir diğer protokolle Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında her türlü alanda işbirliği sağlandığına dikkat çeken Başbakan Saner şöyle konuştu:

"Yılın ilk ayında imzaladığımız protokolle üniversitelerimiz, ana vatan Türkiye'deki üniversitelerle birlikte senkronize bir şekilde görev ve çalışma yapabilmeleri adına imzalanmıştır. Tatbiki 2021 mali ve iş birliği protokolünde alt yapı yatırımlarımız başta olmak üzere birçok projenin hayata geçirilmesine imkan yarattık, burada öncelikle mevcut kara yollarının tamamlanması ki 2013 yılında temelleri atılan bu yollarımız çok uzun süre tamamlanamamıştı, imzalamış olduğumuz bu protokollerle mevcut olan bu bölünmüş yolların tamamlanması birer birer ülke de yaşanırken bunların en önemlisi 20 Temmuz 2021 tarihinde sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Lefkoşa Kuzey çevre yolu kullanıma açılmıştı. Yine 2013'te temeli atılan şu anda bu bölünmüş yollardan Bafra-İskele arasında olan yolumuzun çalışmaları devam etmektedir, Güzelyurt-Lefke arasındaki yolunun da ihalesi bu ay tamamlanarak inşallah inşasına devam edilecek ve gelecek yıl halkımızın hizmetine alınacaktır. Dört protokol genel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolların yapımını kapsamakla birlikte e-devlet hizmet binamızın yapılması, e kapının açılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına elektronik ortamda hizmet vermenin önünü açmış olduk."

"KKTC'NİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TİCARİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMASINI ARZULUYORUZ"

Son dönemdeki vizyonlarının KKTC'nin serbest bölge içinde yer alması olduğunu, bunun için de anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkilerini en üst noktada tuttuklarını ifade eden Başbakan Saner: şunları kaydetti:

"Burada serbest bölgeyi özellikle vurgulamak istiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi hizmetler sektörüne dayalıdır. Ekonomimizin en önemli gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenimden sağlanmaktadır. Ekonomimizin sadece bu iki noktaya bağlı olarak değil genel olarak ülkede ticaret hacminin arttırılması ve Dubai ve Singapur gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesi haline getirmek en büyük arzumuzdur. Ayrıca 15 Kasım'da yeni Ercan Devlet Havalimanı’na ilk yolcuların ayak basmasıdır. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaretimde sermeye transferi yapabilecek konusunda uzman ve teknolojik tasarımları ülkeye getirebilecek yatırımcıları ülkemizde görmek istediğimizi ve bu gibi yatırımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırım yapmaları çağırısında bulundum. Bu konuda yapılacak olan herhangi bir girişimin de hükümetimiz tarafından memnuniyetle karşılanacağını ve özellikle Güvercinlik köyümüzde yeni oluşturacağımız sanayi bölgesinde Hatay'dan ve ana vatandan gelecek yatırımların ekonomiye ciddi katkılar yapabileceğine inanıyorum."

"ÜLKEYİ ŞANTİYEYE ÇEVİRECEĞİZ SÖYLEMİMİZ TÜRKİYE İLE İMZALADIĞIMIZ PROTOKOLLERLE GERÇEK OLDU"

Her iki ülke arasında imzalanan ekonomik iş birliği protokolü çerçevesinde yapılması planlanan 322 kilometrelik iki farklı bölgedeki yolun 95 kilometrelik bölümündeki çalışmaların Kıbrıs halkı tarafından da rahatlıkla görüldüğünü ifade eden Başbakan Saner, "Göreve geldiğimiz Haziran ayında ülkeyi şantiyeye çevireceğiz söylemimiz anavatan Türkiye ile imzaladığımız ekonomik ve iş birliği protokolleriyle gerçek olmuş bulunmaktadır. Lefkoşa'da 500 yataklı devlet hastanemizin de zemin etüt çalışması tamamlanmıştır, hedefimiz 15 Kasım'da hastanemizin projesini tamamlayarak temellerini atmaktır. Halkımıza daha çağdaş hizmetler sunmak adına 2021 ekonomik iş birliği protokolünde ortaya koyduğumuz ağırlıklı alt yapı çalışmalarımızı tamamlamaktır" diye konuştu.

“ÜLKEDE KOVİD-19 SALGININDAN ETKİLENEN HİZMET SEKTÖRÜNE DAHA ÖNCE VERİLEN HİBELERE EK TEMMUZ AYİNDA 90 MİLYON LİRA DAHA VERİLDİ"

İş birliği protokolünün sadece alt yapı anlaşmalarını kapsamadığını aktaran Saner, "Dünyadaki bütün ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle derinden etkilendiğine dikkat çekerek, “Gerek bizlerin esnafımıza ve özel sektöre yapmış olduğumuz katkılar gerekse ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen hibe yardımlar dağıtılmıştır. 20 Temmuz itibariyle hizmet sektörüne 90 milyon lira hibe verildi. Önümüzdeki yılın ekonomik iş birliği protokolü çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız" dedi.

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20/09/2021 13:17