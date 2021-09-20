Başbakan Saner Ankara'ya geçti

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20/09/2021

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Başbakan Saner Ankara'ya geçti

Çeşitli temaslar yapmak üzere Türkiye'ye giden Başbakan Saner,  bu sabah Adana ve Hatay'da temaslarını tamamlamasının ardından Ankara'ya geçti.

Adana'da bulunduğu sürede sivil toplum kuruluşları ile biraraya gelen Saner, İskenderun'da ulaşım lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulundu ardından ekonomik kuruluşlar ve muharip derneklerle görüşmeler yaptı. Başbakan Saner, saat 13.30'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşecek. Görüşmeye bu sabah Ankara'ya giden Maliye Bakanı Dursun Oğuz'da katılacak. Başbakan Saner, temaslarını tamamlamasının ardından yarın sabah Ankara'dan ayrılacak.

20/09/2021 13:02
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TAGS: ersan saner, ankara, kktc
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