Başbakan Saner: Ara seçime kimse taraftar değil

Meclis'te iddialara yanıt veren Başbakan Ersan Saner hükümeti kurma görevi aldıklarında ilk ziyareti, bugünkü sıkıntıların yaşanmaması için, icraat hükümeti kurabilmek için CTP’ye gerçekleştirdiklerini, masada bunun olamayacağının anlaşıldığını belirtti.

Hükümeti kurma görevini iade ettiklerini ancak yine hükümet kurulamadığını söyleyen Saner, ara seçime kimsenin taraftar olmadığını dile getirdi.

Uzlaşı arayışı çerçevesinde kendisinin tüm parti başkanlarıyla iki kere görüştüğünü ancak bir uzlaşıya varılamadığını ifade eden Saner, muhalefetin 29 Ağustos hükümetin 3 Nisan tarihini sunduğunu öte yandan ara seçim yapılmaması konusunda uzlaşı olduğunu belirtti.

Bugün uzlaşıyla bu iki önerinin komiteye gönderileceğini anlatan Saner, hem seçim tarihinin, hem de Seçim ve Halkoylaması Yasasının, tüm partilerin seçime gideceğinden yola çıkarak tüm partilerin temsil edeceği bir ad hoc komite ile ele alınmasını önerdiklerini belirtti.

Saner burada atılacak adımda demokrasi gereği herkesin ağırlığı oranında o komitede temsil edileceğini söyledi.

Erhürman’ın “tehditvari” konuştuğunu kaydeden Saner, böyle bir konuşmayı doğru bulmadığını, eğer böyle olursa UBP’nin de, gerek Hukuk Komitesinde gerek İdari İşler Komitesindeki ağırlıklarını geriye almak için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

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22/04/2021 16:39