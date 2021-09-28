Başbakan Saner: Büyük projeleri UBP hükümetleri yapar, diğerleri takip eder

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner “ tüm KKTC’nin serbest bölge olmasının çok büyük bir proje olduğunu, konunun bir yandan Başbakanlık Ekonomi Komitesi’nde tartışılması sürerken diğer yandan da Türkiye ile imzalanacak yeni Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü kapsamına girmesi üzerinde durulduğunu” kaydetti.

Başbakan Saner, “ Türkiye konuya çok sıcak bakıyor. İlk başlardaki Devlet gelirleri kaybı için Türkiye’nin 3-4 yıl Türkiye’nin desteğime ihtiyacımız olabilir bu nedenle Türkiye’nin desteği çok önemli ama ardından ekonomimizin kendi büyük bir gelişim ve değişim göstereceği de ortadadır Büyük projeleri UBP hükümetleri yapar, diğerleri takip eder. Bizi takip etmeye devam etsinler” d. ” dedi.



UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, KTV’de yayımlanan “ Herşey Masada” adlı programda, Halil Esendağlı’nın sorularını yanıtladı.

Başbakan Saner “ Hükümet olarak Covid şartları içinde olsalar da bir takım önemli icraatları hayata geçirmeyi başardıklarını belirtti.

ÜLKE GERÇEKTEN ŞANTİYEYE DÖNDÜ

Görevi aldıkları günden itibaren Anavatan Türkiye ile çok iyi bir iletişim kurduklarını Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile dört ayrı önemli protokol imzaladıklarını, ülkeye gereken miktarda aşı sağladıklarını hatırlatan Saner şunları kaydetti:



“ Bakanlığım dönenimde, Yollarımızda New Jersey korkuluk, ışıklandırmaya başladığımızda da bu arkadaşlar eleştiriyordu. Bu arkadaşların yarım bırakıp kaçtıklarını tamamlamaya çalışıyoruz. Yarımı tamamlamak, sıfırdan başlamaktan daha zor. Yapacaklarsa kendi dönemlerinde yapsalardı. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz. 8 -10 sene önce bizim başladığımız projeleri, yine bugün biz tamamlayıp açtık. Madem ki kolaydı 3 buçuk yıl görev yaparken neden yapmamışlar. Mesarya’da Ercan’dan itibaren yol yapımı başlamış, Vadili’ye ulaşılmıştır. Ziyamet’ten Karpaz’a doğru yol ilerliyor. Yeni Ercan Havalimanı bitmeye doğru gidiyor.Lefkoşa ve Girne’ye yeni hastane yapımı için çalışmalar sürüyor. Lefkoşa Hastanesi’nin temeli 15 Kasım’da atılacak. Bir ay içinde, finansmanı tamamen bizim tarafımızdan karşılanacak olan, Metehan Bölgesine bir meslek yüksek okulunun temelini atıyoruz. Bizde cek- cak yok. Somut projeler açıklıyoruz. Özel sektörümüzün de katkısı ile 10 okulumuz ya devreye alındı ya da alınması için çalışmalar devam ettiriliyor.

TEK BAŞINA İKTİDAR İÇİN YOLA ÇIKILIYOR.

İmar Planları ile ilgili son durumun sorulması üzerine Saner, Gazimağusa - İskele İmar Planı için yakın zamanda müjde vereceklerine inandığını söyledi.

Ülke için 1-2 ayı değil gelecek 5 yalı planladıklarını vurgulayan Saner, UBP Kurultayı’nın ardından tek başına iktidar için yola çıkacaklarını söyledi.

Meclis açılır açılmaz ilk günden erken seçimin gündeme geleceğini ifadeden Saner, “ Nisabı sağlayalım, gerisini konuşuruz” diye konuştu.

ÖZGÜRGÜNLE PARTİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ KONUŞTUK

Eski Genel Başkan Özgürgün ile görüşmesinin sorulması üzerine Saner, “ Bu sır değildi. Sayın Başkan da hemen Sosyal medyada paylaştı zaten. Ben Sayın Özgürgün’le 2006’dan beri çalışıyorum. Partinin bütünlüğünü nasıl sağlayacağımızı konuştuk. Kurultayla ilgili son açıklamalarını değerlendirdik. Benim Başkan olarak 1 Kasımda partiyi dimdik ayakta tutmak zorunluluğum var. Seçim hemen kapıda. Aramızda yetişmiş, genel başkanlık yapmış, partiyi son seçimde birinci çıkarmış bir lider. Kendisiyle partinin durumunu görüştük. Çok da mutlu oldum” diye konuştu.

UBP’LİLERİN BANA DESTEK VERECĞİNE EMİNİM

Kurultayın gidişatından çok memnun olduğunu belirten Genel Başkan ve Başbakan Ersan Saner, UBP’nin genel başkana, Başbakanı’na sahip çıkarak, yapılmakta olan işlerin devamına destek vereceğinden emin olduğunu vurguladı.

Üye size neden oy versin sorusuna da Saner, “ 3 başkanlık ve Başbakanlık performansımız ortada... Duruşumuz belli. Anavatan Türkiye ile vizyonumuz belli... Cumhurbaşkanı ile uyumumuz belli. Üyelerimizin bana oy vermemesinin anlamı olmadığını düşünüyorum” yanıtı verdi.

Kıbrıs Konusunda da Saner, Rumlar’ın Kıbrıslı Türklerle egemenliği paylaşmak istemediklerini, KKTC’nin egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Saner, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların artık son bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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28/09/2021 12:43