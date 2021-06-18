Başbakan Saner: Çağman istifasını sunmadı

Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile görüştü.

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18/06/2021

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Başbakan Saner: Çağman istifasını sunmadı

Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın kendisiyle görüşmede “istifasını” sunmadığını açıkladı.

Saner, Bakan Çağman ile yaptığı yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Başbakanlık çıkışında bekleyen gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Başbakan Saner, görüşmenin sorulması üzerine “Herhangi bir istifa sunulmadı” diye cevap verdi ve makam aracına binerek Başbakanlık'tan ayrıldı.

Bazı internet haber sitelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa kararı aldığı ve istifa mektubunu sunmak üzere Başbakanlığa gittiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

18/06/2021 13:38
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TAGS: Başbakan Saner, koral çağman
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