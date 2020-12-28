Başbakan Saner, DAÜ Per-Sen Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Saner, DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

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28/12/2020

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Başbakan Saner, DAÜ Per-Sen Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) Başkanı Erdal Altun ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde Altun, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, sendika üyelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü konusundaki taleplerini Başbakan’a iletti ve sorunların çözümü konusunda destek talebinde bulundu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Altun ve Yönetim Kurulu üyeleri, Saner’e yeni görevinde başarılar dileyerek, bir anı plaketi takdim etti.

Başbakan Saner de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

28/12/2020 11:34
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TAGS: Başbakan Saner, DAÜ Per-Sen, habrkıbrıs,
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