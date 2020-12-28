Başbakan Saner, DAÜ-Per Sen Yönetim Kurulunu kabul etti

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28/12/2020

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Başbakan Saner, DAÜ-Per Sen Yönetim Kurulunu kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde,  DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek sendikanın üyelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü konusundaki taleplerini Başbakan’a ileterek çözüm konusunda destek talebinde bulundu.

Altun, Başbakan Saner’e yeni görevinde başarılar dileyerek bir de anı plaketi takdim etti.

Başbakan Saner de Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

 

 

28/12/2020 17:56
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TAGS: Başbakan Saner, DAÜ-Per Sen Yönetim Kurulunu kabul etti, haberkibris,
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