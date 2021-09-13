Başbakan Saner, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Ersan Saner, öğrencilerin yaklaşık 2 yıllık uzun bir aradan sonra okullarına döndüğünü anımsattı.

Dünya ile birlikte atlatmak için yoğun bir mücadele verilen salgın sürecinin, sağlık yanında en ciddi darbe vurduğu alanın eğitim olduğuna işaret eden Saner, “Çocuklarımız, online olarak sürdürdükleri eğitimlerini artık daha etkin ve yararlı olduğu kesin olan yüzyüze şekilde, sınıflarında, öğretmenlerinin gözlerinin içine bakarak devam ettireceklerdir” dedi.

Saner, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın aldığı önlemler yanında, gerek kamu gerekse özel okulların yerinde yapacakları uygulamalarla, gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını vurguladı.

İnsan sağlığının özellikle de çocukların sağlığının öneminin tartışılamaz olduğuna işaret eden Başbakan Saner, “Sağlığı daimi kılacak önlemler yanında, geleceğimiz olan çocuklarımızın yeni bilgiler ve donanımla, yaşamakta olduklarını ülkeye yetişmiş birer birey olmaları bizim vazgeçilmez görevimizdir” dedi.

Hükümet olarak yüz yüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri almaya kararlı olduklarını ve bu süreçte ailelerin desteği ve katkısının öneminin büyük olduğuna değinen Saner, halkın ve ailelerin de desteği ile salgınla mücadelede ve yüz yüze eğitimde başarılı olacaklarını söyledi.

Saner, “Yeni öğrenim yılının öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını yürekten diler, Başbakan olarak, ilk günden beridir yakın takip etmekte olduğum eğitim hazırlık sürecini, yarından itibaren uygulamasını da izleyeceğimizi bilmenizi isterim” vurgusu yaptı

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13/09/2021 11:28