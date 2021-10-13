Başbakan Saner, En Kısa Sürede Hükümetin İstifasını Sunacağını Açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, en kısa sürede hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.

Saner, yazılı açıklamasında, "Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

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13/10/2021 12:08