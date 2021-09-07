Başbakan Saner: Geçici istihdam yapmadık

Başbakan Ersan Saner, hükümet yetkililerinin, Covid-19 için en etkili aşı olan Novavax’ın gizlice ülkeye 1500 adet getirilip, ülke yöneticileri ve yakınlarına yaptırıldığıyla ilgili iddiaların, gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Saner, “İddialar asılsızdır. Aşı kartım burada, 3 doz Sinovac oldum. Asılsız haberler yapılarak, halkı yanıltıyorlar ve galeyana getiriyorlar” dedi.

İstihdamların sadece Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden yapıldığını ifade ederek, “Ciddi sayıda öğretmen alacağız hemşire aldık. Geçici istihdam yapmadık” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, “Günaydın Haber Kıbrıs” programında UBP kurultayı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Başbakan Saner, dünya pandemi nedeniyle sarsılmışken ateşten gömleği giydiklerine dikkat çekti.

“CTP hükümeti kurmak istemedi”

Saner, hükümeti ilk denemede kuramadıklarını ve görevi iade ettiklerini ancak CTP’nin denemesinin ardından azınlık hükümetini kurduklarını ifade ederek, “CTP, hükümeti kuramadıkları için değil kurmak istemedikleri ve sorumluluk almak istemedikleri için hükümet kurma görevini iade etti.

“CTP ve HP ile icraat hükümeti kurmak istedik”

Pandemi nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkede de sıkıntılar olduğunu anlatan Saner, “CTP ve HP ile icraat hükümeti kurmak istedik. Ülke hükümetsiz kalmasın diye hareket ettik. Azınlık hükümetini kurmakta mecbur kaldık. Hükümet kolay kurulmadı 9 aydır görevi yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“En güvenli ilk 5 ülkesinden biriyiz”

Dünyada koronavirüs nedeniyle milyonlarca ölüm yaşandığını dile getiren Saner, “En güvenli ilk 5 ülkesinden biriyiz. Son günlerde yaşanan ölümlerden dolayı üzüntü duyuyoruz. Nüfus olarak 3 katımız olan Güney’de 506 insan öldü. Bizden 8 kat fazla insan hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

“Ada pass uygulamasıyla denetim konusunda rahatlayacağız”

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için devletin aldığı önlemler yanında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü aktaran Saner, “Vatandaş her zaman kurallara uymuyor. Ada Pass uygulamasıyla denetim konusunda rahatlayacağız. Herkesin başına bir polis dikemezsiniz. En çok bulaş 19-39 yaş arası. Bu yaş aralığındakiler hastalığı A semptomatik geçirirler ancak daha yaşlı insanlara bulaştırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Novavax iddiaları asılsızdır”

Hükümet yetkililerinin gizlice ülkeye 1500 adet Novavax aşısı getirip etrafındakilere yaptırdığı ile ilgili ortaya iddialar atıldığına işaret eden Saner, “İddialar asılsızdır. Aşı kartım burada 3 doz Sinovac oldum. Asılsız haberler yapılarak, halkı yanıltıyorlar ve galeyana getiriyorlar” şeklinde konuştu.

“Geçici istihdam yapmadık”

Hükümet ortaklarının yaptığı istihdamlar üzerine gelen soruyu yanıtlayan Saner, “Hükümet ortaklarına birbirimize bilgi vermeden istihdam yapılmamasını istedim. Kurumlar işe alınca haberimiz olamayabilir. Bizim istihdamlarımız sadece Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden yapılıyor. Ciddi sayıda öğretmen alacağız hemşire aldık. Geçici istihdam yapmadık” diye ifade etti.

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07/09/2021 15:01