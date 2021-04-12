Başbakan Saner: Halkın sağlığıyla birlikte ekonomiyi de düşünüyoruz

Başbakan Ersan Saner, dijital dönüşümden faydalanarak, elektronik uygulamalarla denetim mekanizmanın güçlendirilmesi gerektiğinin ilk uygulamasını Güvende Kal uygulaması ile başlattıklarını ifade ederek, hükümetin önceliğinin halkın sağlığı olduğunu ama ekonomiyi de düşündüklerini söyledi.

Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması Başbakan Ersan Saner’in katıldığı toplantıda tanıtılarak, uygulamasına başlandı.

Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alan tanıtımda yaptığı konuşmada, ülkede elektronik dönüşümün ilkini kamu-özel işbirliğinde gerçekleştirmenin ve göreve geldikleri ilk günde ortaya koydukları hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

“DEVLETİN GİDERLERİ AZALACAK”

Karantina uygulaması için aylık ortalama 50 milyon TL harcama olduğunu kaydeden Başbakan Saner, son aylarda dünya genelinde covid-19 vaka artışlarına dikkat çekerek, “Covid-19 salgını ile yaşamayı öğrenmek zorundayız, bunu öğrenirken teknolojik imkanlardan da faydalanıp, devletin giderlerini azaltmak bizim en temel uygulamamız gereken faktörlerin başında geliyor” dedi.

Başbakan Saner, Güvende Kal uygulamasının KKTC genelinde bugün uygulamaya başladığını ifade ederek, hükümetin önceliğinin halkın sağlığı olduğunu ama ekonomiyi de düşündüklerini vurguladı.

Ülkeye gelmek için belirli miktardaki karantina ücretini ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlar olduğuna da işaret eden Başbakan Saner, uygulamanın, hem vatandaşlar ülkeye gelirken sıkıntı yaşamaması hem de gelecek kişi ve turist sayısının artmasıyla birlikte ekonomik canlılığının artmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Başbakan Saner, dünyada, KKTC’de olduğu pozitif veya temaslı olup da bir otelde konaklatılarak tüm masrafların devlet tarafında karşılandığı başka bir ülke olmadığını belirterek, güvende kal uygulaması ile devletin giderlerinin de azaltılacağını ifade etti. Başbakan Saner, güvende kal uygulamasına 1700 kişi ile başlandığını, sayının önümüzdeki günlerde 4 binlere ulaşacağını, böylece ülkeyi daha çok insanının ziyaret etmesine imkan verileceğini söyledi.

“İNSANIMIZA GÜVENİYORUZ”

Başbakan Saner, “Biz insanımıza güveniyoruz. Evde Kal Güvende Kal sistemini uygulayacaklarına inancımızdan dolayı da amacımız hiç kimseye ceza kesmek değildir. Dijital dönüşümden faydalanarak ülkede elektronik uygulamalarla kontrol mekanizmanın güçlendirilmesi gerektiğinin ilk uygulamasını Güvende Kal uygulaması ile başlatıyoruz” diye konuştu.

İlk uygulamada bazı sıkıntılar olabileceğine değinerek, vatandaşlardan daha çok hoşgörülü olmalarını beklediğini ifade eden Başbakan Saner, “Halkımızdan yıkıcı değil yapıcı bir yaklaşımla güvende kal uygulamasına destek olmasını istiyorum, KKTC olarak bunu başardığımız anda, bizleri dünyanın diğer ülkelerinin de bizi takip edeceğine inanıyorum” dedi.

Corona sürecini başarılı bir şekilde yönetmelerine rağmen, ekonomide ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Başbakan Saner, Covid-19 ile mücadelede herkesin birbirine destek vermek zorunda olduğunu belirterek, maske-mesafe ve hijyen kuralarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, sistemin hayırlı olmasını diledi.

“KAPALI DEVRE TURİZM İÇİN HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK”

Soruları da yanıtlayan Başbakan Ersan Saner, “Kapalı devre turizm için herhangi bir sıkıntımız yok. Bu hafta sonundan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığımızın ortak çalışmalarıyla eğer kapalı tur ülkeye grup gelecekse, gelebilecektir” dedi.

Toplantıda, Sağlık Bakanı Ünal Üsteli Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile Kuzey Kıbrıs Türkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de uygulamayla ilgili konuşma yaptı

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12/04/2021 12:31