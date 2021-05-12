Başbakan Saner İngiltere'de Harringay Belediye Meclis Başkanı Seçilen Peray Ahmet'i Kutladı

Başbakan Ersan Saner İngiltere'de Harringay Belediye Meclis Başkanı seçilen Peray Ahmet'i kutlayarak, görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner mesajında:

“Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan penceresi, dışarıdaki temsilcilerimiz olarak çeşitli sebeplerle gerek İngiltere’de gerekse de dünyanın diğer ülkelerinde, adamızdan uzakta yaşayan bütün Kıbrıslı Türkler için her alanda önemli görevler üstleneceğinize olan inancımla, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

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12/05/2021 15:50