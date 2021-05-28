Başbakan Saner: İstatistik kurumun önemi yadsınamaz

Başbakan Ersan Saner, İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu ve ekibini kabul etti.

Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada İstatistik Kurumu’nun önemine değindi ve istatistiğin öneminin dünyada yadsınamayacak bir olgu olduğunun altını çizerek bilginin fikir ile örtüşmediği zaman mağlubiyetin kabullenildiğini, devletlerde de geçmişin ne olduğunun gözlemlenip ona göre projeler geliştirmek için istatistik kurumunun önemli olduğuna işaret etti.

Başbakan Saner, “İstatistik Kurumu’nun Devlet Planlama Örgütü ile çalışması çok önemlidir. Çünkü, geçmiş verilerin geleceği planlaması ile örtüşmesi gerekir. Aksi takdirde bugüne kadar bilerek ve bilmeyerek yaratılan bir takım uygulamaların değişmesine imkan yaratamayız” dedi.

Dünya ile ülkemiz arasındaki COVID-19 kıyaslanmasında istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başbakan Saner, “Biz Dünya’nın en iyisiyiz derken bunu elimizdeki verilere ve rakamlara göre söylüyoruz. Gerçek budur” dedi.

Hane halkı çalışmasının ülke geliri, hayat pahalılığı verilerinin ortaya çıkmasında da bir gösterge olacağının altını çizen Saner, ülkenin ileriye doğru yürüyebilmesi ve ne yapılması gerektiği konusunda anketin yol gösterici olması nedeniyle önemsediklerini söyledi.

Parlementoya girdiği günden beridir sepetin nasıl olduğundan çok, neler yapılması gerektiğinin konuşulması gerektiğine inandığını ifade eden Saner, pandemiden dolayı insanların alışkanlıkları değişmiş olabileceğini, şu anda “normalin” normal kabul edilmediği bir dünya düzenine geçildiğini kaydetti.

Saner, “Öksüzoğlu ve ekibine de işlerinde başarılar dilerim” dedi.

Hane halkı anketi başlıyor

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu kabulde yaptığı konuşmada iki yıllık süreçte neler yaptıklarını ve İstatistik Kurumunun geldiği noktayı bilgilendirmek üzere bir dizi ziyaretler yaptıklarını ve bu amaçla Meclis’te yer alan tüm siyasi partilere görüştüklerini en son bugün de Başbakan Ersan Saner’i ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi vereceklerini ve yapılanları anlatacaklarını kaydetti.

Kurumun kurumsal altyapısının oluşturulduğunu kaydeden Öksüzoğlu,yeni personeller ile yeni binaya taşınmayı arzu ettiklerini belirtti. Hane halkı bütçe anketinin 1 Temmuz’da başlanacağını ifade eden Öksüzoğlu,anket oluştuktan sonra ülkenin milli gelir, asgari ücret ,TÜFE sepeti oluşturulması gibi verilerin ortaya çıkacağını ifade etti.

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28/05/2021 13:57