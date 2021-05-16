Başbakan Saner izolasyon süresini doldurdu

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16/05/2021

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Başbakan Saner izolasyon süresini doldurdu

Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın temaslı olan ve kendini izole eden Başbakan Ersan Saner’in izolasyon süresi doldu.

Başbakan Saner, izolasyon süresinin dolduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Saner paylaşımında, “Katıldığım bir televizyon programında temaslı durumuna düşmüş ve dün itibarı ile Bulaşıcı Hastalıkla Üst Komitesi’nin karalarına uygun olarak temaslı otelinde karantina süremi doldurmuş bulunmaktayım. Karantina sonrası ailem ile birlikte çıktığım bayram gezisinden tüm dostlarımızın bayramını yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

16/05/2021 09:47
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TAGS: Başbakan Saner izolasyon süresini doldurdu, haberkibris, kıbrıs,
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