Başbakan Saner karantina otelinde!

Haber Kıbrıs-Özel

Başbakan Ersan Saner, gazeteci Aytuğ Türkkan’ın temaslısı olması gerekçesi ile otelde karantinaya alındı.

Haber Kıbrıs’ın Başbakanlık’ta üst düzey bir yöneticiden elde ettiği bilgilere göre Saner, saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da Palm Beach Otel’de karantinaya girdi.

Başbakan Saner’e Cumartesi veya Pazar günü PCR testi yapılacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Saner’in Sağlık Bakanlığı temas takip ekiplerinin uyguladığı kurallar çerçevesinde otel karantinasına girdiği ifade edildi.

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05/05/2021 23:15