Başbakan Saner Kırgızistan’da Birinci Gelen Taekwondo Ekibini Kabul Etti

Başbakan Hamza Ersan Saner, Kırgızistan’nın Bişkek şehrinde gerçekleştirilen dostluk turnuvasında birinci gelen KKTC Taekwondo Federasyonu ekibini kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Hamza Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, “KKTC için onur verici bir olay, uluslararası bir platformda, hem KKTC bayrağını dalgalandırmanız hem de buraya şampiyonlukla gelmeniz gurur ve onurdur” dedi.

Sporun dini, dili veya ırkının olmadığını, ancak KKTC’ye uygulanan ambargo nedeniyle gençlerin yeteneklerini gösterme şansından mağdur edildiğini belirten Saner, iki egemen devlet görüşü dünyada kabul görmesiyle KKTC gençlerinin her branşta dünyaya yeteneklerini gösterme şansının doğacağına inandığını belirtti. Saner, “Bu günlerin geleceğine yürekten inanmaktayım” dedi

Başbakan tüm sporcuları tebrik ederek tüm spor branşlarına mümkün derecede katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, KKTC’nin üç branşın üçünde de birincilik kazandığını ve şampiyon olduğunu, bunu paylaşmak istediklerini ifade etti.

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16/09/2021 14:49