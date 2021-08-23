Başbakan Saner: Pasaport kararı düşmanca

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Saat 10.30’da başlayan ve 4 buçuk saat süren toplantı 15.00 sıralarında sona erdi.

Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada Başbakan Ersan Saner, Rum Bakanlar Kurulu’nun pasaport kararını yorumladı. Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile istişare yapacaklarını ve detaylı açıklamanın yapılacağını kaydetti.

Saner, karara üzüntü duyduğunu ve düşmanca olduğunu belirterek bu kararın yeniden gözden geçirilmesini istediğini kaydetti.

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23/08/2021 16:17