Başbakan Saner Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda İlkokul Tamamlama Belgeleri Dağıtım Töreni’ne Katıldı

 Başbakan Ersan Saner, 46 yıl önce mezun olduğu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda İlkokul Tamamlama Belgeleri Dağıtım Töreni’ne katıldı.

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19/06/2021

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Başbakan Saner Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda İlkokul Tamamlama Belgeleri Dağıtım Töreni’ne Katıldı

 Başbakan Ersan Saner, 46 yıl önce mezun olduğu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda İlkokul Tamamlama Belgeleri Dağıtım Töreni’ne katıldı.
Dün akşamki törende kısa bir konuşma yapan Başbakan Saner, eğitimin önemine işaret ederek, öğretmenlerin ulvi bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.
İlkokulda alınan temel eğitimin hayat boyu insana rehber olduğunu belirten Başbakan Saner, “mezun olduktan sonra, bizlerin sizlerden en büyük beklentisi, toplumumuza, halkımıza yararlı birer genç olarak yetişmenizdir. Benim bu konuda sizlere güvenim tamdır” diye konuştu.
Tören konuşmaların ardından ilkokulu tamamlayan 5’inci sınıf öğrencilerine belgelerin dağıtılması ile sona erdi.

19/06/2021 13:50
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TAGS: Ersan Saner, Şehit Ertuğrul İlkokulu
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