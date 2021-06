Başbakan Saner, sınır kapısında incelemelerde bulundu

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, yeniden geçişlere açıldı. Kapıların açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk once Metehan Sınır Kapısı’na giderek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Başbakan Saner ve bazı bakanlarla birlikte Lokmacı Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Ersan Saner , Lokmacı Sınır Kapısı’nda yaptığı açıklamada dünyayı saran Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanan geçişlerin hükümetin aldığı kararlar ve tedbirlerle Cumhurbaşkanlığı ile istişare, iki taraflı komitenin de ortak kararları ile açıldığını söyledi. Başbakan Saner, 16 aylık sürecin sonucunda kapıların yeniden açılmasının iki taraf için de hayırlı olacağına inandığını kaydetti.

KKTC’nin Covid-19 sürecini dünyadaki diğer ülkelere göre çok daha iyi atlattığını belirten Başbakan, “gerek hastalığa bulaşan insan sayısı, geerek hayatını kaybeden insan sayısı diğer ülkelerle mukayese etmeyecek kadar azdır ve bundan büyük bir onur duyuyoruz” dedi.

KKTC’nin dünyanın her tarafından ciddi bir taleple karşı karşıya olduğunu söyleyen Başbakan Saner, gerek Güney Kıbrıs’tan geçişlere, gerekse Ercan Devlet Havalimanı üzerinden turistlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterler çerçevesinde adaya gelişlerine imkan sağladıklarını kaydetti. Saner “tüm bunların ülke ekonomisinin bir an önce toparlanması ve Covid-19 sürecini bir an önce atlatılması bizler için çok önemlidir. Sağlıktaki başarımızı ekonomik olarak da pekiştirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi. Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete’den geçişlerle ilgili bilgi de alan Başbakan Saner daha sonra Arasta bölgesinde esnafla görüştü

