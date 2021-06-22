Başbakan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu’nu Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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22/06/2021

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Başbakan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu’nu Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Saner, ülkede temaslarda bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu ve beraberindeki heyeti Başbakanlık’ta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başbakanlık’taki nezaket ziyareti nitelikli kabulde, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

22/06/2021 15:19
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TAGS: Ersan Saner, Trakya Üniversitesi
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