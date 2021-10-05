Başbakan Saner: Tüm işletmeler gece 01:00’de kapanacak

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaparak alınan kararları duyurdu.

Başbakan Saner sokağa çıkma yasağının kaldırılmış olduğunu ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun önerisi doğrultusunda bu akşam bazı işletmeler haricinde geriye kalan tüm işletmelerin gece 01:00’de kapanacağını kaydetti.

Saner hangi işletmelerin açık hangilerinin kapalı olacağının ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından liste halinde açıklanacağını kaydetti.

Başbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Üniversitelerimizde yüz yüze eğitim başlaması için çok ciddi çabalar ortaya koyduk

15 bin yabancı ülkemize geldi. Dünyanın en güvenli ülkesiyiz

Üniversitelerimiz dün itibariyle yüz yüze eğitime açıldı

3. dünya ülkelerinden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kırmızı olarak nitelediği ülkelerden gelen tüm öğrencileri aşılmaya başladık

Bu yıl 20 bine yakın öğrenciyi adamıza bekliyoruz

Covid19’un ekonomik sıkıntılarından dolayı bütçe görüşmelerini önceden tamamlamıştık.

Maliyemizde oluşan bazı ekonomik krizlerden dolayı yüzde 10.65'lik Hayat Pahalılığı ödemesini o dönemde yansıtamamıştık.

Ocak Şubat Mart ayının hayat pahalılığı ödemelerini memurlarımıza ilk taksiti olan yaklaşık 24 Milyon TL'yi yatırdık.

Bu yıl kurak bir dönem geçirdik. Tarım ve Doğal kaynaklar bakanlığının genel tarım sigortasının yaptığı saptaması sonucu 360 bin dönüm araziye 74 milyon 259 bin 840 TL ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Covid19 dan dolayı sıkıntı yaşayan esnafımıza bugünden itibaren TC işbirliği ile kısmı hibe programlarımıza devam ediyoruz.

En son 20 Temmuz 2021 esnaf çiftçi hayvancıya 60 milyon TL hibe yardımı gerçekleşmişti. Bugün toplam 11 milyon TL hibe desteğini daha ilave ediyoruz. Bu hibelerin tümü TC iktisadi ekonomik protokolü çerçevesinde gerçekleşecektir.

Turizm sektörüne 3 milyon TL hibe destek verilecek

Genç Girişimcilere 2 Milyon TL hibe desteği verilecek. Müracaatlar 8 Ekim tarihinden itibaren başvurabilecekler

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05/10/2021 15:21