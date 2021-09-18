Başbakan Saner Türkiye'ye gidiyor

Başbakan Ersan Saner, Adana, İskenderun ve Ankara’da temaslar yapmak üzere bugün öğleden sonra Adana’ya gidiyor.

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18/09/2021

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Başbakan Saner Türkiye'ye gidiyor

Başbakan Ersan Saner, Adana, İskenderun ve Ankara’da temaslar yapmak üzere bugün öğleden sonra Adana’ya gidiyor.

Saner, temaslarına önce Adana ile başlayacak.

Adana’da sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek olan Saner, yarın ayrıca İskenderun’a geçecek.

İskenderun’da ulaşım ve lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulunacak olan Saner, ekonomik kuruluşlar ve muharip derneklerle görüşmeler yapacak.

Başbakan Ersan Saner, 20 Eylül Pazartesi Günü ise Adana’dan Ankara’ya geçerek, temaslarını sürdürecek.

Başbakan Ersan Saner, Pazartesi günü Türkiye Başbakan Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde görüşme gerçekleştirecek.

18/09/2021 14:47
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TAGS: Ersan Saner
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