Başbakan Saner: Üst komite tekrar toplanıp karar üretecek

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26/01/2021

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Başbakan Saner: Üst komite tekrar toplanıp karar üretecek

Uzun süren Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi'nin bugün gerçekleştireceği toplantının ardından yeni kararlarını Başbakan'a sunacağını ve bunları Meclis'te açıklayacaklarını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerileri sonrasında açıklama yaptı.

Toplantı sonrası basına açıklama Başbakan Ersan Saner, Girne’deki vaka artışı ve ülke genelindeki tedbirleri görüşmek üzere bugün Üst Komite’yi de davet ederek, bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Üst Komite’nin bugün tekrar toplanarak, bir karar üreteceğini söyledi.

Saner, vakalardaki artışın tedbirlerin alınması adına bir zorunluluk oluşturacağını da aktardı. Saner, “Üst Komite’den, ülkemizde Koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarını sağlık görevlilerine bildirme konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu öğrendik” dedi.

İnsanlığın Koronavirüs pandemisinden yorulduğunu ancak halka bir kez daha çağrı yapmak istediğini ifade eden Saner, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi. 

Saner, “Üst Komite’nin ürettiği kararları mecliste açıklayacağız” diye konuştu.

26/01/2021 00:44
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TAGS: bakanlar kurulu, ersan saner
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