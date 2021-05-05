Başbakan Saner ve tüm ekibi karantinaya alınıyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Başbakan Ersan Saner’in birinci derece temaslı olması nedeniyle Başbakanlık’ta adeta alarm verildi. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Aslım, Başbakanlık fotoğrafçısı ve Saner’in yakın korumaları karantinaya alınıyor.

Haber Kıbrıs Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın Covid-19 test sonucunu pozitif çıkması nedeniyle Başbakan Saner ve ekibinin birinci derece temaslı olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Saner ve ekibinin birinci derece temaslı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan şu sıralarda Başbakan Ersan Saner’in yakın ekibine PCR taraması yapılıyor.

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05/05/2021 20:55