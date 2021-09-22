Başbakan Saner ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, sorunları çözme sözü verdi

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi’nin, şoför okullarının yaşadığı sorunlar, ehliyet sınavlarıyla ilgili sıkıntılar ve ortaya çıkan tıkanmayla ilgili yarın Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı önümde yapacağı eylemler askıya alındı.

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki ve heyeti dün Başbakan Ersan Saner ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile görüşerek sıkıntıları anlattı.

Yapılan toplantılarda sorunlarla ilgili tedbir alınacağı yönünde söz verildi. Buna göre, yarın saat 16.00’da eksiklikler, sorunlar ve taleplerle ilgili çok geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak.

Toplantıya, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, şoför okulu temsilcileri, başmüfettiş ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir gözlemci katılacak.

Başbakan Saner’in ve Ulaştırma Bakanı Canaltay’ın, yapılacak toplantıda alınan kararların ivedilikle hayata geçirileceği yönünde söz verdiği bildirdi.

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22/09/2021 17:43