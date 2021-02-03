Başbakan Saner Yeni Kararlar ve Ekonomik Paketi Açıkladı

Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte yeni ekonomik tedbirler paketini açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Saner kısmi sokağa çıkma yasağının 10 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Saner, İlçeler arasında giriş çıkışın da yasaklandığı bilgisini verdi

Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulundan gelen öneriler doğrultusunda tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağı 10 Şubata kadar uzatıldığını söyledi. Saner, kapalı işletme çalışanlarına kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak 1500 TL ödeme yapılacağını belirtti.

Saner'in açıklamasından satır başları:

Verilen yetkiyle yerel yönetimlerde denetimlere dahil edildi. İlçe emniyet kurulları toplanmıştır. Türkiye'den bugüne kadar 40 bin aşı geldi. Türkiye'nin bize gönderdiği aşı, kendi illerine gönderdiği birçok ilden fazladır. Güney Kıbrıs'tan 2 bin aşı gelmiştir. Aşıların gelmesiyle ekonominin önünü açmak istiyoruz. 500 bin adet aşı gelmesi durumunda 1 buçuk aydı toplumu aşılayabiliriz.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulundan gelen öneriler doğrultusunda tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağı 10 Şubata kadar uzatıldı.

KKTC'de uygulanacka olan kısmi sokağa çıkma yasağı kurul tarafından bugün aldıkları karar doğrultusunda ilçeler arasında giriş çıkış yapılmayacak.

Reel sektöre katkı sağlayarak sektörün ayakta durmasını amaçlıyor.

2020'de verilen sigorta prim desteği 2020 Şubattan geçerli olmak üzere Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Kapalı işletme çalışanlarına kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak 1500 TL ödeme yapılacak ve çalışanların hesabına yatırılacak

En fazla 5 kişi çalıştıran işletmelere yönelik destek 5 Şubat’ta ödenecek - Sigorta Prim Desteği Haziran 2021'e kadar devam edecek.

Ekonomik Destek Paketi, bu dönemde özellikle reel sektöre katkı sağlayarak, ayakta durabilmesini amaçlıyor.

2020’de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.

Sosyal sigorta kayıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen, en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin tamamı ödenecek.

11-20 sigorta primi işveren hissesinin yüzde 20’si ödenecek.

Kapalı işletme çalışanlara aylık en fazla bin 500 TL ödeme yapılacak, ödeme çalışanların hesaplarına yapılacak.

Yeni uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat Mart Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 yardım verilecek. Engellilere ise yüzde 10 verilecek.

Daha önce kredi fonlarından yararlanmayan turizm taşımacıları için 15 milyon TL, küçük esnaf, tarımcılara 115 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL kredi paketi uygulanacak.

Vakıflar İdaresi işyerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacak. Karantinada kalanlar Sosyal Sigorta kapsamındaki kişilere karantina ödeneği verilmesi için düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından hayata geçirildi.

Başbakan Saner, bir soru üzerine ihtiyaç karşılama dışında sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi. Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun 9 Şubat’ta toplanarak, durumu yeniden değerlendireceklerini de belirtti.

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03/02/2021 14:44