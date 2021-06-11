Başbakan Saner’den aşı açıklaması

Başbakan Saner, KKTC’ye anavatan Türkiye’den “çok ciddi miktarda aşı” geleceğini duyurdu.

YÖDAK başkanı Turgay Avcı’nın ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Saner, KKTC’ye gelen koronavirüs aşılarıyla ilgili bilgi vererek, iki gün önce Türkiye Cumhuriyeti üzerinden, TC Cumhurbaşkanı’nın direktifleriyle 50 bin doz daha aşı geldiğini ve Türkiye’den gelen aşı miktarının 190 bin doza ulaştığını hatırlattı. Saner, bugün de AB’den 21 bin doz daha aşı geldiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde AB’den 20 bin doz aşının daha gelmesinin beklendiğini ifade eden Saner, “Bundan da önemlisi, Anavatan ile sürdürdüğümüz istişareler sonucunda, çok ciddi bir miktar aşı daha gelecek. Bu aşılar sayesinde yüz yüze eğitimin başlamasının önünü açacağız” dedi.

Saner, gelecek dönem için rektörlerle toplantılarına şimdiden başladıklarını da söyleyerek, ülkenin hem “yeşil ülke” olarak, hem de öğrencilerin ülkeye geldikten sonra bulacağı avantajlar konusunda şimdiden bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

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11/06/2021 19:06