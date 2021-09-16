Başbakan Saner’den 'Başbakanlık Denetleme Kurulu'na şok KIB-TEK talimatı

Haber Kıbrıs (Özel):

Başbakan Ersan Saner, günlerdir kamuoyunun gündeminde olan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) içinde kimyasal atık bulunan yakıt alınıyor” iddialarını dikkate alarak, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu apar topar yakıt tankerinden numune alma işleminde gözlemci olmak için görevlendirdi.

“Numunenin nereden alındığını kontrol edecekler”

Muhalefet partilerinin, başta kurumda örgütlü EL-SEN olmak üzere sendikaların, odaların ve diğer birçok sivil toplum örgütünün tepki gösterdiği “TPİK ülkemize kirli yakıt getiriyor” meselesini ciddiye alan Başbakan Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyelerine şok görev verdi.

Şu sıralarda adaya gelmesi beklenen yakıttan numune alma işlemini yakından izlemeleri talimatı veren Saner, özellikle numunenin nereden alındığı konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Elde edilen bilgiye göre, yakıt numunesinin “tankerin içinden” mi yoksa “hortumun ağzından” mı alındığı büyük önem taşıyor.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun, istenmesi halinde kurumda başka incelemeler de yapabileceği bildirildi.

“Kimyasal atık içeren yakıt” iddiası panik yaratmıştı

Bakanlar Kurulu kararıyla ve doğrudan alım yöntemiyle TPİK’ten satın alınan yakıtın içinde kimyasal atık bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu yakıtın Lübnan’da patlamaya neden olan kimyasal atığı depolayan Sontrac firmasına ait olduğu ve TPİK’e satılarak, Hatay Dörtyol’da bekletildiği öne sürülmüştü.

Kirli yakıtın Lübnan’da da kullanıldığı ve iki santralin devre dışı kalmasına neden olduğu iddiaları da gündeme gelmiş ve tüm bunlar ülkemizde büyük paniğe neden olmuştu.

Eğer kimyasal artık içeren yakıt ülkemize gelirse hem KIB-TEK santrallerine zarar vereceği hem de çalışanlara ve bölgede yaşayanlara ciddi sağlık sorunları yaşatacağı yönünde ciddi endişeler var.

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16/09/2021 18:05