Başbakan Saner'den Kutlu Adalı Cinayeti Açıklaması

Başbakan Ersan Saner, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin yeniden Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yaparak, “Polisin soruşturması gereken herhangi bir konu varsa gerekli soruşturma yapılır” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısıyla katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayeti hakkında youtube kanalında yaptığı itiraf ile ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, “ Bir itiraf üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de gündemin farklılaştığını üzülerek gözlemliyorum. 1996 yılında yaşanmış bir olay; araştırılması yapılmış, dosyalar düzenlenmiş. Konuyla ilgili aile tatmin olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar uzayan bir süreç. Sonuç itibariyle kapanmış bir olay, geçen gün youtube da yayınlanan videoya da yapılan açıklamayla tekrar alevlendi” dedi.

“BU ÜLKEYİ SANKİ SADECE UBP YÖNETTİ”

Başbakan Ersan Saner, Adalı cinayetiyle ilgili olarak muhalefetin verdiği tepkiye de işaret ederek, “Muhalefetin her zamanki davranış biçimini dün de gözlemledik. Bu ülkeyi sanki sadece UBP yönetti. Kendilerinin de görevde olduğu dönemler oldu. Böyle bir olay biliniyordu. Araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı.” ifadelerini kullandı.

Başsavcı ve Polis Genel Müdürü ile konuyu telefonda görüştüğünü ve şahsen de her iki makamla tekrar görüşeceğine de dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, her iki kurumdan da gerekli bilgileri aldığını ve Polisimizin soruşturması gerken yeni bir konu olması halinde soruşturmayı yapacağını, bu konuda da bir sıkıntı olmadığını ve gerekli tavrı ortaya koyacağını vurguladı.

“EK BİLGİ GELDİĞİ TAKDİRDE POLİSİMİZ SORUŞTURMAYI İLETLETECEKTİR”

“Polisin soruşturması gereken herhangi bir konu varsa gerekli soruşturma yapılır” ifadelerini kullanan Başbakan Saner, “Bu konuda daha fazla konuşmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Olgular tamamen polisimizin elindedir. İlgili örgütümüz hassasiyetle konu üzerinde çalışmaktadır ve mevcut bilgiler dışında yeni bir olgu ortaya çıkması halinde konu daha ileri götürülecektir.”diye konuştu.

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25/05/2021 14:35