Başbakan Saner’in annesi rahatsızlandı

Başbakan Ersan Saner'in annesi Şefika Saner, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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01/09/2021

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Başbakan Saner’in annesi rahatsızlandı

Başbakan Ersan Saner'in annesi Şefika Saner, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Şefika Saner'in ileri tetkikleri başladı. Saner’in ilk olarak gerçekleştirilen anjiyonun temiz çıktığı öğrenildi.

Annesinin rahatsızlığını Bakanlar Kurulu'nda öğrenen Saner, toplantıya ara vererek hastaneye gitti ve annesinin son durumu hakkında bilgi aldı.

01/09/2021 13:31
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TAGS: Başbakan Saner, Şefika Saner
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