Başbakan Saner’in annesi rahatsızlandı
Başbakan Ersan Saner'in annesi Şefika Saner, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
01/09/2021
Başbakan Ersan Saner'in annesi Şefika Saner, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Şefika Saner'in ileri tetkikleri başladı. Saner’in ilk olarak gerçekleştirilen anjiyonun temiz çıktığı öğrenildi.
Annesinin rahatsızlığını Bakanlar Kurulu'nda öğrenen Saner, toplantıya ara vererek hastaneye gitti ve annesinin son durumu hakkında bilgi aldı.