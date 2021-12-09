Başbakan Scholz, Angela Merkel'den görevi devraldı

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi. Başbakan Scholz, yemin töreninin ardından Angela Merkel'den görevi devraldı.

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada, Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı.

Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Görev el değişti

Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Scholz, Angela Merkel'den görevi devraldı.

Başbakan Scholz ve bakanların, Federal Mecliste yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta görev teslim töreni yapıldı.

Merkel, törende yaptığı konuşmada, Olaf Scholz'u tebrik ederek, "Bu göreve gelmenin etkileyici bir an olduğunu biliyorum." dedi.

Bu görevin heyecan verici, tatmin edici ve aynı zamanda zorlu bir görev olduğunu ifade eden Merkel, keyif alarak yapıldığında bu ülke için sorumluluk almanın belki de en güzel görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Başbakanlık çalışanlarına da teşekkür eden Merkel, Scholz'a başarılar diledi.

Merkel oylamayı tribünden izledi

Görev süresini tamamlayan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından alkış aldı.

Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz yer aldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında milletvekilleri Genel Kurulda maske taktı. Aşı olmayan milletvekilleri için de tribünde yer ayrıldı.

Scholz, 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eyaleti Başbakanı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı yapmıştı.

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09/12/2021 10:03